Prins Laurent onthult standbeeld De Frieteter op Grote Markt: “Van postbode tot prins, we eten allemaal frietjes”

BruggeOp de Grote Markt is zondagochtend, in aanwezigheid van prins Laurent van België én in de gietende regen, De Frieteter onthuld. Het standbeeld is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en komt er op vraag van de vereniging voor frituristen. Het beeld blijft een jaar lang staan. “De friet is een heel gewoon cultureel erfgoed, maar daar zit nu net zijn waarde. De Frieteter symboliseert ons allemaal”, aldus Bernard Lefèvere, voorzitter van Navefri.

De hemelsluizen stonden zondagochtend, bij de onthulling van het frietstandbeeld op de Grote Markt, geplaatst net vóór de bekende groene frietbarakken aan het Belfort, vollédig open. Zo moesten de aanwezigen, waaronder ook burgemeester Dirk De fauw en Vlaams minister Hilde Crevits, even schuilen in het nabijgelegen restaurant De Vier Winden. Na een koffie zat er uiteindelijk niks anders op dan de onthulling alsnog in de gietende regen te laten doorgaan. Onder een wolk van paraplu’s werd De Frieteter aan het grote publiek bekendgemaakt en genoot Zijne Koninklijke Hoogheid prins Laurent van een puntzakje vol goudgele nationale trots.

Prins Laurent onthult beeld van frietetende man op de Markt te Brugge

Het beeld van De Frieteter toont een man die een pakje friet verorbert en die zodanig gepositioneerd zit dat het uitnodigt om samen met het beeld je pakje friet op te eten. Het beeld komt er naar aanleiding van de 22e editie van Week van de Friet, die loopt van maandag 29 november t.e.m. zondag 5 december. “Al 20 jaar brengen we elk jaar één weekje hulde aan de friet”, aldus Bernard Levèfere, voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen.

Immaterieel cultureel erfgoed

“Onze frietcultuur is erkend tot immaterieel cultureel erfgoed en is gewoon belangrijk”, gaat Levèfere verder. “Het is daarnaast een heel gewoon erfgoed en daar zit nu net zijn waarde. Van postbode tot prins, letterlijk in dit geval, iedereen eet op regelmatige basis frietjes. Zo’n 93 procent van de bevolking bezoekt geregeld een frietkot. En diegene die niet naar de frituur gaan? Die liggen waarschijnlijk op intensieve”, lacht Lèfevere.

Quote Eigenlijk verdienen wij allemaal een standbeeld, want De Frieteter, dat zijn wij allemaal Bernard Levèfere, Navefri

Het standbeeld symboliseert voor de voorzitter van Navefri dus meer dan enkel onze frietcultuur. “Eigenlijk verdienen wij allemaal een standbeeld, want De Frieteter, dat zijn wij allemaal.” De Frieteter blijft voorlopig een jaartje staan. “Daarna kan eventueel gekeken worden naar een locatie dichtbij het frietmuseum, want we willen het beeld graag in Brugge houden.”

Ook burgemeester Dirk de fauw is blij met de keuze voor zijn stad om het beeld in neer te poten. “Brugge is een stad waar veel bezoekers en toeristen komen en een van de weinige plaatsen waar op een historische plaats zoals de Grote Markt twee frietkotjes staan.” Of het standbeeld na volgend jaar nog zal blijven staan, kon de burgemeester nog niet zeggen. “De vergunning is verleend voor één jaar. We zouden kunnen kijken voor een permanente vergunning, al ben ook ik het alternatief om De Frieteter onder te brengen aan het frietmuseum heel erg genegen.”

Prins Laurent onthult beeld van frietetende man op de Markt te Brugge

Unieke smaak

“Onze frietjes verdienen het om minstens één keer per jaar extra in de kijker te worden gezet”, zegt ook Liliane Driesen van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. “Met de Week van de Friet willen we iedereen nog eens laten stilstaan bij de smaak en beleving die zo uniek zijn aan de frietjes van de frituur.”

Grootofficier van de Orde van de Gulden Puntzak

Het beeld van De Frieteter kon ook prins Laurent, in hoedanigheid van Grootofficier van de Orde van de Gulden Puntzak, bekoren. “Het is verleidelijk om er te gaan naast zitten. Ik hoop dat veel bezoekers dat óók zullen doen en hun echte frietjes zullen wisselen met de metalen frietjes met De Frieteter”, grapt hij. “Hoe ik zelf mijn frietjes eet? Ik gebruik maar heel weinig mayonaise, ook al is dat het meest geschikte sausje om op de friet te doen. Maar voor ketchup pas ik, want frietjes met ketchup is mij veel te Amerikaans”, aldus nog de prins.

Prins Laurent genoot van een pakje friet op de markt van Brugge