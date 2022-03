PORTRET. Legendarische uitbater 't Gasthof, waar voetbaltrainers kind aan huis waren, overleden: “Rust zacht, Firmin. Dank voor alles”

Knokke-Heist Eerste bomen van voedselbos AZ Zeno gaan in de grond: “Zoveel belangrij­ker dan alleen maar eigen fruit en noten”

In de schaduw van het AZ Zeno in Knokke-Heist is zaterdag de aanplanting van het voedselbos gestart. Alle medewerkers en hun gezinnen mochten boompjes in de grond steken. “Seizoensgebonden en gezonde voeding is van groot belang voor de patiënten”, zegt catering manager Pieter De Smet. Toch is het voedselbos nog veel meer dan dat. Want ook de ruime buurt kan ervan mee genieten.

6 maart