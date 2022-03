PORTRET. Legendarische uitbater Gasthof De Kroon, waar voetbaltrainers kind aan huis waren, overleden: “Rust zacht, Firmin. Dank voor alles”

Brugge Brugge bundelt alle lokale hulp- en inzamelac­ties voor Oekraïne op website

De oorlog in Oekraïne laat ook in Brugge niemand onberoerd. Heel wat inwoners en Brugse organisaties zetten zelf hulp- of inzamelacties op het getouw. Wie een actie organiseert, kan deze via www.brugge.be/oekraine kenbaar maken.

8 maart