Pop-upetalage in Brugse Smedenstraat volzet tot eind dit jaar, dus opent stad extra raam: “Zo zie je mijn chocolade eens aan de andere kant van de stad”

“Op die manier zetten ze hun eigen zaak, elders in Brugge, in de kijker”, legt schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) uit. “De belangstelling voor het gratis huren van deze ruimte is groot. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de Smedenstraat nog altijd als aantrekkelijk wordt gezien. Een tweede etalage, waar tot nu toe enkel een maquette van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw te zien was, stellen we nu ook open voor handelaars.” Momenteel toont chocolatier Jan Spegelaere uit de Ezelstraat zijn lekkernijen in het pop-upraam. “Zo zie je mijn chocolade eens aan de andere kant van de stad”, zegt Spegelaere. “Het is een uitgelezen kans om gezien te worden. We weten allemaal dat de Smedenstraat wat problemen heeft gekend qua aantrekkelijkheid. Hopelijk krijgen veel handelaars de smaak te pakken.”