Pop-upcafé met gratis koffie naast gevangenis van Brugge: “Wie gedetineerden bezoekt, moet hier even kunnen bekomen bij warm welkom”

BruggeEen maand lang staat het pop-upcafé Winket op een grasveld naast de gevangenis van Brugge. Familieleden en vrienden van gedetineerden zijn er welkom voor een kop koffie, iets sterkers of zelfs een kleine hoofdmassage. Het is de eerste keer dat zo’n initiatief wordt genomen. “Dit is vaak een vergeten groep mensen, die ook een warm welkom verdienen”, zegt Olivier Forge, een van de initiatiefnemers.

Café Winket krijgt onderdak in De Belgiek, een mobiele Brugse cultuurzaal. Tot 20 mei wordt het een plek voor ontmoeting. “We zorgen in de eerste plaats voor een warm onthaal voor de zonen, dochters, vaders, moeders, partners die hun geliefden komen bezoeken in de gevangenis", zegt Olivier Forge. “We zullen hen ontvangen met een warme koffie, een luisterend oor en een kort ontspannend moment, zoals een mini-massage of een soloconcertje.”

In Brugge bestaat niks vergelijkbaars, maar zijn er wel plannen om aan de overzijde van de straat zo’n onthaalhuis te realiseren. “Naastbestaanden zijn een vergeten groep die zowel sociale, psychologische als financiële gevolgen dragen van de gevangenisstraf die hun familielid of vriend kreeg", zegt Forge. “In België zijn er 10.000 gedetineerden, maar een veelvoud is erbij betrokken. Op bezoek gaan is geen evidente zaak. Velen zijn uren onderweg. Bovendien moeten ze ruim een uur voor het bezoek verplicht aanwezig zijn aan de poort van de gevangenis. Eenmaal binnen kruipen de vele veiligheidschecks en camera’s onder hun vel. ‘Je voelt je zelf een gevangene’, horen we vaak klinken.”

Theater en circus

Maar Café Winket is er voor iedereen: de buurtbewoners, het personeel van de gevangenis, het brede publiek. “We voorzien een gevarieerd aanbod, met film, debat, muziek, tentoonstelling, theater en circus. Op woensdagavonden openen we de debatten en draaien we documentaires. Op vrijdagavond 6 mei kiezen we voor infotainment waar we uitkijken naar een andere vorm van detentie en straf. Op zaterdag 30 april en 14 mei voorzien we theater en circus voor het hele gezin.”

Bierviltjes

Maar er is ook een wisselwerking met de gevangenis, die toestemming moest geven voor Café Winket, zelf. “De gevangenen maken onze bierviltjes en bakken koekjes voor bij de koffie”, vertelt Forge. “Zo reiken we de hand over de gevangenismuren heen, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.”

Café Winket is een initiatief van acht partners: Pax Christi Vlaanderen, Avansa regio Brugge, Avansa Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Brugge Plus, Thuisfront, De Rode Antraciet, De Huizen vzw en Without Walls. Met de steun van Stad Brugge, de Koning Boudewijnstichting en het project Dialoog. Het project werd geselecteerd binnen de Warmste Week.