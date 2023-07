Pommelien Thijs zet Brugse Markt in vuur en vlam tijdens eerste avond van Bavik Super Dagen: “Bezoekers uit alle uithoeken van West-Vlaanderen”

In prima weersomstandigheden en met een zo goed als volle Markt in Brugge gingen woensdag de Bavik Super Dagen van start. Zangeres en actrice Pommelien Thijs wist de vele fans in vuur en vlam te zetten. Het maakte meteen het vernieuwde elan van dit driedaags evenement duidelijk. Ook voor de komende dagen hebben de Bavik Super Dagen nog heel wat in petto.

Met een goede 2.000 tickets in de voorverkoop beloofde het al een succesvolle avond te worden op de Markt in Brugge. Daar kwamen nog wat honderden extra nieuwsgierigen bij. De Bavik Super Dagen kunnen bovendien rekenen op de inzet van 130 vrijwilligers. De opbouw verliep zoals gepland, en er was geen sprake van lang kamperen voor het optreden van Pommelien Thijs om 19.30 uur.

Volledig scherm Pommelien Thijs tijdens de Bavik Super Dagen © Benny Proot

Die Pommelien Thijs had nauwelijks twee dagen voordien de Gentse Korenmarkt bijna doen overspoelen tijdens de Gentse Feesten, maar in Brugge liep het zo'n vaart niet. Het publiek genoot intens van hits als ‘Erop of eronder’ en ‘Ongewoon’. Het was immers één van de twee betalende avonden van de Bavik Super Dagen, het driedaags evenement dat tot vorig jaar bekend was als de Brugge Tripel Dagen. Een nieuwe sponsor én een nieuw boekingskantoor geven dit evenement duidelijk een nieuw elan. En er zijn nog straffere artiesten dit jaar. Ook Radio Guga, met entertainer Guga Baul, zou woensdagavond in de smaak vallen.

Uit alle uithoeken van de provincie

De weersvoorspellingen zaten goed. Niet zoals tijdens de avond voor de Ronde van Vlaanderen, toen dezelfde organisatoren van het Comité voor Initiatief door regenweer het gratis concert van Soulsister op de Brugse Markt moesten annuleren. Te voet of met de fiets naar het evenement komen, valt ook voor de volgende dagen nog aan te raden. Al is dat zeker niet voor iedereen mogelijk. “We hebben bezoekers uit alle uithoeken van West-Vlaanderen en zelfs daarbuiten”, zegt voorzitter Filip De Craemer.

Partymuziek

Met ingangen langs de Wollestraat en Sint-Amandsstraat weet het publiek overigens goed waar het aan toe is. Dat is ook belangrijke informatie voor donderdag, de tweede betalende dag van het festival. Dan geeft Mega Mindy om 18 uur het startschot, gevolgd door Cooking with Knopfler, een tributeband met muziek van de Dire Straits. Om 20 uur is het dan de beurt aan Raymond van het Groenewoud die in Brugge een thuismatch speelt. Afsluiten doen ze donderdag met Studio Banaal, een band met partymuziek.

Volledig scherm De Markt zat goed vol voor het optreden van Pommelien Thijs. © Benny Proot

De 275 zitplaatsen zijn al volzet, maar tickets voor staanplaatsen op donderdag zijn nog altijd in voorverkoop beschikbaar. Op vrijdag, de nationale feestdag, is er bovendien nog een derde festivaldag. Die is wél gratis. Dan is het traditiegetrouw om 18.30 uur aan Edje Ska & The Pilchards om de avond op gang te trekken. Om 20.30 uur mag iedereen dan meebrullen met Vlaanderen Zingt. De organisatie vraagt om geen eigen drank of al te grote rugzakken mee te nemen.

Volledig scherm Pommelien Thijs tijdens de Bavik Super Dagen © Benny Proot

Volledig scherm Pommelien Thijs tijdens de Bavik Super Dagen © Benny Proot

