Politiepatrouille wordt aangevallen door jongeren in Brugge: drie verdachten gearresteerd

Thibaud Verlinden (21) is na tien maanden blessure­leed terug bij Stoke City en aast op minuten: “Ik wil spelen, hier of ergens anders”

9:24 Thibaud Verlinden is terug van weggeweest. Nadat een zware blessure hem al voor de tweede keer in drie jaar tijd langdurig aan de kant hield, is hij opnieuw klaar om te knallen in de Engelse Championship bij Stoke City. Voorlopig dan toch, want Verlinden verloor naar eigen zeggen al te veel tijd de voorbije jaren en wil maar een ding: wedstrijden spelen.