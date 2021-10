Politieman Michel (48) springt in kanaal om rolstoelgebruikster te redden, nu krijgt hij medaille voor zijn heldendaad: “Ik koos voor deze job om mensen te helpen”

Brugge Wie zijn de CO­VID-patiënten in AZ Sint-Jan in Brugge? “Leeftijd varieert, net als vaccinatie­graad”

20 oktober De vierde coronagolf lijkt niet meer te stoppen, nu in zowat alle ziekenhuizen in Vlaanderen het aantal COVID-patiënten weer toeneemt. Ook in het AZ Sint-Jan in Brugge is dat het geval.