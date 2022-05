Politiecontrole op kaarten voor personen met een handicap levert resultaat op: 19 inbreuken op kaarten voor personen met een handicap vastgesteld

Brugge Twintiger wil vrijspraak, maar krijgt toch 37 maanden cel voor brandstich­ting in z'n studio

Een 22-jarige Afghaan heeft 37 maanden cel, waarvan 24 voorwaardelijk, gekregen voor brandstichting in z’n studio in Brugge. S.S. stak onder meer z’n cursus Nederlands in brand, maar had vreemd genoeg de vrijspraak gevraagd.

3 mei