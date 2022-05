Politie zet veroordeelde Brugse kindermisbruiker (54), naar eigen zeggen gevlucht naar Ibiza, op 'Most Wanted'-lijst

Rony Van Weyenberg werd op 20 mei veroordeeld door het Gentse Hof van Beroep tot een gevangenisstraf van zes jaar en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Van Weyenberg was niet aanwezig in de rechtbank tijdens de uitspraak. Het Hof van Beroep beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De politie trok naar zijn thuisadres in Brugge, maar Van Weyenberg was naar Ibiza gevlucht. Dat deelde Van Weyenberg zelf mee op zijn Facebook-pagina. Onze redactie contacteerde de vijftiger, die zijn post op Facebook bevestigde. Hij beweerde dat hij nog vóór de uitspraak was vertrokken. “Dat is geen vlucht, hé”, vertelde hij. “Ik was al bij mijn vriendin in Nederland. Dus vluchten is dat niet.”

Herbekijk ook. Veroordeelde pedofiel vlucht net na uitspraak naar Ibiza:

De pedofiel zelf is naar eigen zeggen met zijn volgende juridische stappen bezig. Hij is dan ook vastberaden om naar het Hof van Cassatie te stappen. “Ik ben vertrokken omdat ik me dan kan verdedigen. Als je in de gevangenis zit, is er niemand die je helpt. Dan kun je geen stappen meer als vrij man ondernemen. Ik hoop dan ook dat mijn beroep snel aanvaard wordt, zodat ik me weer vrij kan bewegen. Of ik dan terug naar België zal komen? Daar kan ik nog niet op antwoorden. Dat zal van het vervolg van de zaak afhangen.”

Opsporingsbericht

De veroordeelde pedofiel staat nu op de ‘Belgium’s Most Wanted’-lijst, de lijst met de door ons land meest gezochte voortvluchtige criminelen. In het kader van de internationale opsporing werd het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie ingeschakeld, dat samenwerkt met FAST-teams in het buitenland.

“Politie en parket roepen iedereen die informatie heeft over de mogelijke verblijfplaats van Rony Van Weyenberg op om de federale politie te contacteren via het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu”, zo staat in het opsporingsbericht van de politie te lezen. “Aan meneer Van Weyenberg zelf wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk aan te bieden bij een politiedienst in de buurt waar hij verblijft.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.