Politie treft 287 xtc-pillen aan nadat ze Mini Cooper door Brugse binnenstad zien scheuren

De betrapping deed zich op 29 april dit jaar voor. Het was al na middernacht toen de politie een Mini Cooper aan hoge snelheid door de Brugse binnenstad zag rijden. Ze beslisten de boordpapieren te controleren. Toen de passagier die wilde geven, viel echter prompt een zak met 287 xtc-pillen op de grond. Zowel de passagier van de Mini als de bestuurder beweerden van niets te weten. Die laatste, de 20-jarige X.K. uit Blankenberge, had wel een cardsharp (een bankkaart met een uitvouwbaar mesje erin verwerkt, red.) op zak. Korte tijd later ging S.C. (21) uit Knokke zichzelf aangeven bij de politie. Hij verklaarde de eigenaar van de Mini te zijn en gaf aan dat de xtc-pillen van hem waren. “In wat vuil stof achteraan op z’n wagen was ‘Z8’ (de naam van een Brugse jongerenbende, red.) geschreven”, vertelde procureur Lode Vandaele. “Dat bezorgt me een slecht gevoel.”