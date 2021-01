Politie sluit toegangswegen naar Brugge even af door drukte op Wintergloed

BruggeDe Brugse politie heeft zaterdagavond enkele toegangswegen naar de binnenstad tijdelijk afgesloten door de drukte op Wintergloed. Al bij al leek het evenement op één van de laatste vakantiedagen echter minder volk te trekken dan afgelopen week. Toen was het bij momenten over de koppen lopen .

Kort na openingstijd kleurde de barometer van Wintergloed zaterdagavond alweer oranje. Een halfuurtje later sloot de Brugse politie enkele toegangswegen naar de binnenstad hermetisch af. Onder meer langs de Koning Albert I-laan en Bevrijdingslaan was er geen doorkomen meer aan. “Zak niet meer af naar Brugge voor Wintergloed, want het is er echt veel te druk”, stond op de Facebookpagina van de politie te lezen. Volgens woordvoerster Lien Depoorter ging het eerder om een momentopname. “We grepen meteen in toen we zagen dat het even te druk zou worden”, zegt ze.

Bij een wandeling door het Brugse stadscentrum kunnen we rond 21.30 uur zelf vaststellen dat de drukte zeker meevalt. Zoals de voorbije dagen leiden de stewards alles in goede banen. Bezoekers moeten zich op de plaatsen waar dat voorgeschreven is strikt aan het eenrichtingsverkeer houden. “Dit is enkel een uitgang", horen we een steward meermaals roepen.

Op enkele kritieke punten wordt meteen ingegrepen als dat nodig is. Zo zien we dat de lichtinstallatie aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk tijdelijk afgesloten is als we voorbijwandelen. “Door de drukte”, lezen we af op een bordje. Langs de Dijver en op de Vismarkt is het echter opmerkelijk rustig, daar waar afgelopen week nog hordes mensen liepen.

Volledig scherm Ook op de Vismarkt was het aangenaam vertoeven. © De Voogt

Volledig scherm In de Brugse binnenstad was het absoluut niet over de koppen lopen. © De Voogt