Politie rukt massaal uit voor melding van leerling (15) met wapen aan schoolpoort in Brugge

Bruggeling (34) opgepakt in Mexico, familie blijft met veel vragen achter: “Wat is er met Davy gebeurd? En waren het wel echte agenten?”

Waar is Davy? Dat vraagt Nicky Vanderhaeghen uit Brugge zich af. De vrouw vertrok tien dagen geleden met haar broer op reis naar Mexico, maar keerde zaterdag zónder hem huiswaarts. Hij mocht het vliegtuig niet op, besloot op hotel te gaan, maar werd daarna opgepakt door de politie. De familie weet dat enkel door een vluchtig telefoontje. “Maar hij heeft niets gedaan. Hoe gaat het met hem? Is hij wel veilig? We weten het niet. Hij is onbereikbaar”, zucht Nicky.