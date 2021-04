Politie redt tien vluchtelingen uit koelcontainer in Zeebrugge: “Temperatuur stond ingesteld op 0 graden”

Het was de scheepvaartpolitie die vrijdagochtend vroeg melding kreeg van de firma ECS dat er zich mensen bevonden in een trailer die op hun terreinen stond. De politie trof er uiteindelijk tien meerderjarigen, allen naar eigen zeggen afkomstig uit Eritrea, aan in een koelcontainer. De temperatuur stond ingesteld op het vriespunt, 0 graden. In de koelcontainer lagen verschillende slaapzakken. Volgens de eerste vaststellingen zouden de vluchtelingen in de regio van Luik in het koeltransport geraakt zijn. “Verder onderzoek zal worden uitgevoerd naar de eventuele organisatie die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen”, zegt procureur Frank Demeester.

Nog vluchtelingen onderschept

De vluchtelingen werden overgebracht naar de burelen van de scheepvaartpolitie, waar zij de volledige administratieve afhandeling zullen doorlopen om vervolgens ter beschikking gesteld te worden van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het was al de derde keer op twee dagen tijd dat de politie transmigranten onderschepte in trailers. Donderdagochtend werden in het havengebied vijf Eritreeërs gevonden in een Litouwse trailer. Ze zouden er in de buurt van Brussel in geraakt zijn en hadden een scheur gemaakt in het dekzeil. Via CO-meting werden ze ontdekt. Een half uur daarvoor had een bewakingsfirma al drie Eritreeërs ontdekt in een Ierse trailer via CO-meting. Ook deze personen waren kennelijk buiten de haven van Zeebrugge in de trailer geraakt.

Druk blijft groot

“Met de regelmaat van de klok worden in Zeebrugge transmigranten aangetroffen die in het binnenland in trailer geraken. Sommigen onder hen betreden deze trailer zelf door scheuren te maken in het dekzeil, anderen worden door mensensmokkelaars in de trailer gestopt”, zegt procureur Frank Demeester. “Dat mensen in koelcontainers worden vervoerd, die gekoeld worden rond het vriespunt, is levensgevaarlijk. Deze koelcontainers kunnen van binnenuit niet geopend worden en mensen kunnen er in ademnood geraken. Wanneer levensmiddelen worden vervoerd, wat meestal het geval is bij koeltransporten, dienen ladingen vaak te worden vernietigd omwille van het feit dat mensen urenlang op en tussen de lading hebben gezeten. De druk op West-Vlaanderen en de haven van Zeebrugge blijft aanhouden in het kader van mensensmokkel.”