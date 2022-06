Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Stedelijke Academie: “Gelukkig geen grote gevolgen voor de werking van de school”

BruggeDe politie van Brugge onderzoekt een mogelijke brandstichting in de Stedelijke Academie. Dinsdagavond laat brak daar brand uit in een lokaal, nadat er eerst al een inbraakalarm werd geactiveerd. De gevolgen voor de werking van de school blijven door het snelle ingrijpen van de brandweer wel beperkt.

De Stedelijke Academie in hartje Brugge is gevestigd in een historisch en beschermd gebouw. De leslokalen moesten er dinsdagavond laat in principe verlaten bijliggen, maar omstreeks 22 uur liepen er bij de brandweer verschillende meldingen binnen van een sterke brandgeur die uit de gebouwen in de Katelijnestraat leek te komen. Een vermoeden dat al snel juist bleek, aangezien vlak voordien het automatisch brandalarm van de school in werking was getreden.

Kwaad opzet niet uitgesloten

De Brugse brandweer ging ter plaatse en kreeg versterking van het korps uit Oostkamp. Eenmaal in de gebouwen troffen de brandweerlui effectief een brandhaard aan in één van de lokalen. De brandweer had de situatie gelukkig snel onder controle en kon vermijden dat het vuur zich verder verspreidde, waardoor de schade beperkt bleef. Opvallend: de brand zou ontstaan zijn bij een fles ontsmettingsmiddel. De politie deed ter plaatse meteen de nodige vaststellingen en sluit kwaad opzet niet uit. Volgens onze informatie werd vlak voor de brand ook het inbraakalarm geactiveerd, wat erop wijst dat er effectief mensen in het gebouw binnendrongen. Vast staat dat er om 22 uur niemand meer officieel in de gebouwen moest zijn. Dat bevestigt Lien Depoorter van de Brugse politie. “Er was effectief eerst een inbraakalarm. Daarna ging ook het brandalarm af. Mensen hadden ook vuur in een lokaal gezien. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten", zegt de woordvoerster.

Volledig scherm Brand Stedelijke Academie in de Katelijnestraat in Brugge © Jan Van Maele

Geen gevolgen voor werking

De piste van brandstichting is dus het meest logisch. Bij de directie van de Stedelijke Academie willen ze evenwel geen commentaar geven op de brand en verwijzen ze door naar het stadsbestuur. Schepen van Onderwijs Jasper Pillen (Open VLD) kan zich evenwel niet uitspreken over de oorzaak in het belang van het onderzoek. “De oorzaak wordt onderzocht”, zegt Pillen, die dinsdagavond zelf nog ter plaatse ging. “Door het snelle optreden van de brandweer bleef de schade beperkt en verspreidde de rook zich niet verder. Gevolgen voor de werking van de school of de leerlingen is er daarom niet."

Wie de mogelijke brandstichters zijn, is vooralsnog onduidelijk. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Het is nog wachten op de bevindingen van de expert.

