Politie krijgt 50 tips binnen over verdachten aanranding meisje in station Brugge na uitzending Faroek

Brugge Tot een kwartier aanschui­ven bij binnen­komst kerstmarkt: “Er is maar één ingang en niet genoeg vrijwilli­gers: dat is een aandachts­punt­je”

Over het algemeen verliep het eerste weekend van Wintergloed vlot. “Het slechte weer bracht weinig mensen op de been, wat gezien de vierde golf een meevaller is”, zegt burgemeester Dirk de fauw. Toch was het zaterdagmiddag even aanschuiven bij binnenkomst op de Grote Markt. Sommige mensen stonden wel een kwartier lang aan te schuiven, soms in de gietende regen. “Er stonden op bepaalde momenten te weinig vrijwilligers om de massa op te vangen,”, legt De Fauw uit.

28 november