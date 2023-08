Politie houdt zaterdag grote actie rond alcohol en drugs in Zeebrugge en kondigt nog meer controles aan

Gerd (55) en Achiel (74) stoppen na 24 jaar met restaurant De Notelaar: “De personeels­kwes­tie woog mentaal wel op ons”

Het doek is gevallen voor restaurant De Notelaar langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Het pand waarin de zaak van Gerd Neirynck (55) en chef Achiel Van Steenkiste (74) gevestigd was, is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. “We konden nochtans nog voortdoen", zegt Gerd, die uitlegt waarom Achiel en hijzelf toch de moeilijke keuze maakten om te stoppen.