Politie en brandweer rukken uit voor... koeien die nachtwandeling maken

Zeebrugge Vrachtwa­gen­chauf­feur (33) zwaar verbrand nadat er brand uitbreekt in cabine terwijl hij ligt te slapen

18 oktober Aan de haventerminal in Zeebrugge is zaterdagnacht een vrachtwagenchauffeur zwaar verbrand geraakt nadat er vuur uitbrak in zijn cabine. Dat meldt het parket van Brugge. Het slachtoffer, een Litouwer (33), lag te slapen.