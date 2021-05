Politie bijzonder misnoegd over houding Club Brugge: “Elke speler en trainer krijgt proces-verbaal in de bus. Ze lapten alle afspraken aan hun laars”

De beelden zijn in tijden van corona haast hallucinant. Charles De Ketelaere, Noa Lang, Philippe Clement ... stuk voor stuk sprongen ze bij aankomst aan het oefencomplex in het publiek. De politie gaat nu alle beelden analyseren. Elke supporter en speler of staflid die zich niet aan de maatregelen hield, zal geverbaliseerd worden. Ook alle leden van Club Brugge dus. “Ik dacht dat ze vlak voor het EK coronavrij moesten blijven? Hun gedrag is een zéér groot probleem voor mij”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Volgens hem was het slechts één van de vele afspraken die Club Brugge niet naleefde. “Zo was er afgesproken dat de spelersbus niet zou stoppen aan De Platse. Dat hebben ze wél gedaan. Voordien zijn ze ook al gestopt in Drongen”, aldus Van Nuffel. “Daarna namen de spelers een bad in het publiek aan het oefencomplex. Onwaarschijnlijke taferelen. Ja, we zijn bijzonder ontgoocheld." Volgens de politie vond een Clubspeler er bovendien niet beter op dan in een ambulance te kruipen die was toegesneld om een zwaargewonde supporter te verzorgen.