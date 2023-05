Poetsvrouw (34) maakt naaktfoto van kwetsbare patiënt in zorginstelling: wel schuldig, maar geen straf

Brugse beeldende kunste­naars tonen werk aan grote publiek in het kader van ‘Atelier In Beeld’

Meer dan 2.500 beeldende kunstenaars openden dit weekend de deuren van bijna 1.500 ateliers in Vlaanderen en Brussel. Ook in Brugge kon je op artistieke ontdekkingstocht in het kader van ‘Atelier in Beeld’. “Dankzij dit initiatief wordt de drempel verlaagd en durven meer mensen een kijkje komen nemen in mijn gallerij”, zegt de Venezuelaanse Rosangela Arreaza (47), die sinds 3 jaar haar vaste stek heeft in de Ezelstraat.