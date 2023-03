“Plots lag hier een portefeuille met 100.000 frank, maar een bedankje kregen we niet”: Brugse toiletdame Erna gaat op haar 84ste ‘met pensioen’

Bruggeling (34) die dagen onschuldig in Mexicaanse cel zat herenigd met familie: “Allemaal gewoon omdat ik een witte T-shirt aanhad”

Geruststellend nieuws voor Davy Vanderhaeghen (34) en zijn familie: na dagen onzekerheid is de Bruggeling eindelijk weer veilig thuis. Hij landde op de luchthaven van Zaventem, nadat hij enkele dagen onschuldig werd vastgehouden in een Mexicaanse cel. Contact met zijn familie kon de man nauwelijks hebben, waardoor zijn vader en zus even vreesden dat Davy in handen was gevallen van valse agenten. Opvallend: bagage had de man nauwelijks nog bij. En daar is een trieste reden voor.