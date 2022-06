Plantje nodig? Hier vind je 400 soorten... maar alleen de komende drie dagen

Kortrijk / Brugge Man (30) voor rechter na masturbe­ren op de trein

Een 30-jarige man uit Brugge riskeert een celstraf omdat hij op de trein in Kortrijk betrapt werd toen hij aan het masturberen was. Het was een medepassagier die opmerkte hoe de man zichzelf aan het bevredigen was.

15 juni