Plan B van Cercle Brugge van tafel geveegd: Kanaaleiland biedt geen ruimte genoeg voor nieuw voetbalstadion

Brugge Dievegge steelt horrorfilm... en keert vijf dagen later terug om ook het vervolg buit te maken

16 oktober Een 18-jarige vrouw uit Brugge heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor enkele winkeldiefstallen in haar thuisstad. T.A. ging in de Fnac aan de haal met een horrorfilm en vond er vijf dagen later niets beter op om terug te keren en ook het vervolg te stelen.