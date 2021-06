Pedofiele babysitter vergrijpt zich aan zeven kinderen en filmt alles: rechter in beroep veroordeelt hem tot 10 jaar cel

BruggeHet hof van beroep in Gent heeft een 23-jarige Bruggeling veroordeeld tot tien jaar effectieve gevangenisstraf voor verkrachting, aanranding, kinderporno en aanzetten tot ontucht. Tim B. vergreep zich als babysitter aan zeven jonge kinderen en filmde de feiten, die zich in Brugge, Oostkamp en Zuienkerke afspeelden. De straf in beroep is het dubbele van in eerste aanleg.

De bal ging aan het rollen toen een zevenjarig meisje begin december 2019 aan haar mama vertelde dat de beklaagde met zijn hand in haar slipje had gezeten. Uit een verhoor van het slachtoffer bleek dat B. haar ook had verkracht. In eerste instantie minimaliseerde de beklaagde de feiten, al gaf hij zelf ook wel aan dat hij een verbod wilde om nog langer te babysitten.

App

Op 12 december werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter. De babysitter bleek in het bezit van bijna 9.500 kinderpornografische foto’s en ruim 500 kinderpornografische filmpjes. Bovendien had hij zelf kinderporno geproduceerd door het misbruik meermaals te filmen. Zo bleek dat B. zich in oktober 2018 schuldig maakte aan de verkrachting van een driejarig meisje. Met behulp van de geografische coördinaten van de foto’s op zijn gsm konden de speurders nog vijf slachtoffers van aanranding traceren. De ouders van de slachtoffers kwamen via een app voor babysitters in contact met de beklaagde.

Quote Op zijn computer ontdekten de speurders ook dat B. een soort handlei­ding om kindermis­bruik te plegen had gedownload. Het ging volgens het hof om een bijna wetenschap­pe­lij­ke benadering van hoe men op een ‘veilige’ wijze seksuele betrekkin­gen kan hebben met een heel jong meisje.

In totaal vergreep de beklaagde zich aan zeven meisjes en jongens van hoogstens zeven jaar. In enkele gevallen werden de kinderen door hun ouders ook herkend op de beelden. De feiten speelden zich af in Brugge, Oostkamp en Zuienkerke. Op zijn computer ontdekten de speurders ook nog dat B. een soort handleiding om kindermisbruik te plegen had gedownload. Het ging volgens het hof om een zeer expliciete en bijna wetenschappelijke benadering van hoe men op een ‘veilige’ wijze seksuele betrekkingen kan hebben met een heel jong meisje.

Perverse persoonlijkheid

Het parket was tegen de straf van vijf jaar cel in beroep gegaan en ook het hof vond de straf te min. “De door de eerste rechter opgelegde gevangenisstraf van vijf jaar is geen passende straf en disproportioneel laag. De perverse persoonlijkheid waarvan de beklaagde blijk gaf en de vereiste van maatschappelijke vergelding, maken een gevangenisstraf van 10 jaar volstrekt noodzakelijk”, oordeelde het hof.

Tim B. kreeg in eerste aanleg ook vijf jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, maar ook in beroep werd die maatregel verdubbeld naar tien jaar. B. weigerde vrijdag naar zijn uitspraak te komen luisteren.