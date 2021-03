Pedofiel vrijgesproken voor misbruik van 12-jarige stiefdochter: “Niet uit te sluiten dat meisje beïnvloed werd door haar moeder”

Brugge Dwars door Brugge gaat wel door, maar gespreid over twee dagen en met tijdsslo­ten: “Het blijft in deze tijden belangrijk mensen aan het bewegen te houden”

17 maart De coronacrisis zal Brugges belangrijkste loopwedstrijd niet voor een tweede jaar op rij dwarsbomen. Dwars door Brugge vindt in mei wel degelijk plaats, maar met aangepaste maatregelen. Zo is het evenement voor het eerst over twee dagen gespreid en wordt er gestart in golven. “We hopen op 3.600 deelnemers”, zegt schepen Franky Demon.