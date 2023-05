Pascale (43) maalt al 1.000 dagen na elkaar 10 kilometer af: “‘Je zal nooit meer kunnen lopen’, dacht mijn dokter na die blessure”

voetbal jupiler pro league Yann Gboho (Cercle Brugge) wil zich nog tonen in de slotmat­chen: “Het klikt tussen mij en Kevin Denkey”

Zaterdagavond speelt Cercle Brugge zijn laatste uitwedstrijd in de Europe Play-Offs. Omdat de enige prijs al door AA Gent is binnengerijfd, heeft de Vereniging op Standard dus ogenschijnlijk niks meer te winnen of te verliezen. Maar coach Miron Muslic is niet het type dat de teugels viert. Hij wil met Cercle voor Standard en Westerlo eindigen. “Ik zie trouwens nog altijd veel gretigheid op training, deze groep sleept zich niet naar de vakantie toe.”