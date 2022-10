Parkeren in de stad wordt duurder: zo gaat Brugge extra kosten van 55 miljoen euro opvangen

Brugge/Gent/Lebbeke/Kortrijk Tot 15 maanden cel voor winkeldie­ven die 74 zakjes cashewno­ten buitmaak­ten in supermarkt

Twee Georgiërs hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 15 maanden gekregen voor een hele reeks winkeldiefstallen. In een Aldi in Gent maakten ze onder meer 74 zakjes cashewnoten buit.

11 oktober