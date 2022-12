Papegaaiendief riskeert 6 maanden cel voor drugsbezit in Brugse gevangenis

De twintiger liep op 9 juli tegen de lamp in de gevangenis van Brugge. Bij een fouillering bleek hij 3,3 gram cannabis op zak te hebben. T.V. beweerde dat hij de drugs gekregen had van een medegedetineerde, al deden ook geruchten de ronde dat zijn moeder er voor iets tussen zat. De vrouw werd uiteindelijk niet mee vervolgd door het parket. Op het moment van de feiten zat T.V. een hele reeks celstraffen uit. Hij werd in het verleden immers al veroordeeld voor slagen en verwondingen, diefstal en drugsfeiten. Dit voorjaar nog achtte de rechter hem schuldig aan de diefstal van twee papegaaien in Beernem. Omdat rekening werd gehouden met een eerder vonnis kreeg hij daarvoor echter geen straf meer opgelegd.

De procureur benadrukte dat T.V. op 7 september opnieuw werd betrapt met drugs in de gevangenis. Hij vorderde in die omstandigheden 6 maanden cel. De verdediging vroeg om mildheid. “De vader van mijn cliënt was in die periode overleden”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij had het lastig.” De raadsman van T.V. benadrukte ook dat de leefomstandigheden binnen de gevangenismuren tegenwoordig allesbehalve ideaal zijn. Vonnis op 12 januari.