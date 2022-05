Panelen voor geluidsschermen langs N31 komen later dan verwacht, maar deel 2 is wel gestart

Provinci­aal voetbalsei­zoen zit erop: Eendracht Wervik pakt op valreep derde promotie­tic­ket naar derde nationale

Het doek is gevallen over het provinciaal voetbal. Hieronder een overzicht van de stijgers en dalers, maar uiteraard kunnen er nog extra stijgers bijkomen. Drie eersteprovincialers spelen immers de interprovinciale eindronde en wellicht komt er nog een extra stijger indien SKV Zwevezele voor 15 mei geen aanvraag indient voor eerste provinciale. Van SC Menen is men al officieel op de hoogte dat er in vierde provinciale heropgestart wordt.

1 mei