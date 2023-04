Oxfam-winkel ruimt plaats voor Kaai 30, een nieuw woonproject met 25 luxeappartementen in hartje Brugge: “Al meerdere flats verkocht”

voetbal jupiler pro league Leonardo Lopes (Cercle Brugge) wil achtste plaats pakken op Zulte Waregem: “Mooi wordt het niet”

De achtste plaats. Het was voor aanvang van het seizoen een onuitgesproken ambitie, maar gaandeweg (en zeker na de aanstelling van Miron Muslic als T1) kroop de Vereniging steeds dichter naar een stek in de Europe Play Offs toe. “Het zou mooi zijn als we er in slagen zondag die achtste plaats te pakken, maar makkelijk wordt dat in geen geval”, kijkt Leonardo Lopes vooruit naar het bezoek aan Zulte Waregem.