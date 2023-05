Overrompeling voor Discover Thailand in Bruges: “Het begon als een feest in onze tuin voor 150 mensen”

Dankzij de liefde voor zijn vrouw werd Christophe Ryffranck (57) ook betoverend door haar land van herkomst. In 2013 organiseerden zij voor het eerst een happening in Brugge om Thailand te promoten. Onder een heerlijk lentezonnetje vond zondag de 9de uitgave plaats en dat lokte duizenden bezoekers naar ‘t Zand. “Vorig jaar was de regen een domper op ons event en dit jaar wordt het echt een topeditie.”