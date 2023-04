Overlast aan station van Brugge bereikt dieptepunt, slachtoffer steekpartij getuigt: “Ik probeer mijn leven net weer op rails te krijgen”

“Met dank aan de liefde": Benjamin (28) is nieuwe uitbater Siësta Beach, al zat hij bijna op de Caraïben

Zijn huis was bijna verkocht en de koffers stonden klaar voor vertrek. Niks zou Benjamin Smallegange (28) in 2021 tegenhouden om te verhuizen richting de Caraïben. Toch is hij vandaag de nieuwe uitbater van strandbar Siësta Beach in Knokke-Heist. “Ik was vastberaden om te vertrekken, maar toen werd ik plots verliefd”, glimlacht Benjamin.