Overbevolking in Brugse gevangenis loopt spuigaten uit: “Met drie in één cel van 8 vierkante meter. Elke dag zijn er incidenten”

In de gevangenis van Brugge zijn er donderdag voor het eerst drie gevangenen gehuisvest in een cel van 8 vierkante meter, geschikt voor één persoon. Dat zeggen de vakbonden en wordt bevestigd door de gevangenissen. “Mensonterend”, klaagt het personeel aan. “Er is inderdaad voor het eerst een matras in een duocel gelegd. En die cel was oorspronkelijk bedoeld voor één persoon, ja”, bevestigt het gevangeniswezen.

In de Brugse gevangenis zijn er 500 cellen en meer dan 800 gedetineerden. Door de overbevolking heeft men donderdag voor het eerst drie gevangenen in een cel moeten onderbrengen. Dat zegt ACV-afgevaardigde Peter Millecam. “Er staat een stapelbed en iemand slaapt op de grond.” Woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen bevestigt. “De gevangenis van Brugge wordt geconfronteerd met een enorme instroom aan gedetineerden. Er is inderdaad voor het eerst een matras in een duocel gelegd. En die cel was oorspronkelijk bedoeld voor één persoon, ja.”

Geen wonderen verrichten

Volgens de woordvoerster kan het Gevangeniswezen geen wonderen verrichten. “Er is overal een overbevolking in de gevangenissen. In Brugge zijn er 732 mannelijke gedetineerden voor een capaciteit van 478. Er is een enorme instroom aan gedetineerden. We proberen maximaal te spreiden, maar kunnen geen wonderen verrichten.” Wel is er bijkomende capaciteit in de gevangenissen in de maak, aldus de woordvoerster. Dat is onder meer het geval in Ieper en Dendermonde. “Brugge is vandaag het enige arresthuis in West-Vlaanderen”.

Ook is er een tekort aan stoelen, bestek en kledij volgens de vakbonden. “Gedetineerden dragen overmaatse kledij of gescheurde kledij. Lompen, bij wijze van spreken”, vertelt de ACV-vakbondsman. “Er is voldoende bestek”, ontkent Van De Vijver. “Wel merken we dat steeds meer gedetineerden gevangeniskledij vragen. Maar de voorraad wordt aangevuld.”

De vakbonden vrezen dat de situatie in Brugge zal escaleren en vragen oplossingen. “Mensen worden gedumpt in onterende toestanden. Dit is ontoelaatbaar in een westers land in de 21ste eeuw”, aldus Millecam. “Brugge is een stille gevangenis. Maar de getedetineerden beginnen te morren. Elke dag zijn er incidenten.”

