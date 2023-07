Ouders van overleden baby William verwachten tweeling: “William zat hier zeker voor iets tussen”

Het verhaal van baby William hield heel wat mensen maandenlang in de ban. De kleine jongen leed aan het syndroom van Menkes. Dat is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij te weinig koper in het lichaam aanwezig is. In Europa zijn maar een paar gevallen bekend. De vooruitzichten waren bikkelhard: volgens de dokters zou William tussen anderhalf en drie jaar oud worden. Marie en Dennis wisten dat ze hun zoontje vroeg zouden moeten afgeven. En daarom stelden ze een bucketlist samen. Helaas bleven heel wat vakjes op de lijst zonder vinkje achter. William overleed uiteindelijk op 2 juni 2022. Hij was toen amper 14 maanden oud.

IVF-behandeling

Bijna exact een jaar na het overlijden van hun zoontje, kregen Dennis en Marie het heuglijke nieuws dat ze opnieuw een kindje mochten verwachten. Enkele dagen later kregen ze te horen dat er niet één, maar twee kindjes op komst waren. “De verrassing was super groot. William zat hier zeker voor iets tussen”, klinkt het op Instagram. Marie is nu twaalf weken zwanger. Ze is uitgerekend voor 22 januari, maar zal wellicht dit jaar al bevallen omdat het een tweeling is.

De ouders van William probeerden al een tijdje opnieuw zwanger te geraken, maar gezien de gezondheid van William, moesten ze een IVF-behandeling starten. Zo kon het slechte gen waardoor hun zoontje ziek werd, eruitgehaald worden. Dat ze binnenkort, na een zwaar traject ineens een tweeling mogen verwelkomen, maakt hen enorm blij. Al blijft het voor Dennis en Marie ook vaak dubbel. ““Het is heel onwezenlijk. We waren al met de IVF-behandeling gestart in oktober 2021 en hadden zo graag gewild dat William zijn broertjes of zusjes had kunnen leren kennen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.