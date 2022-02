Ouders van doodzieke baby William starten sms-actie om levensduur van jongen te verlengen: “Hem gelukkig zien en geen pijn zien lijden is ons doel”

Brugge Liefde is... samen een koffiebar openen in Brugge: “In dezelfde straat als onze eigen zaken, handig toch?”

Ze leerden elkaar kennen als buren in de Geldmuntstraat in Brugge, elk met hun eigen zaak. Nu zaterdag open ze samen een koffiebar en lifestyleshop in één. Het mooie verhaal van Dries Rabaeys (27) en Eline Blaise (27) mondt zo uit in een eerste ‘liefdesbaby’. “In Bayu willen we een vakantiegevoel uitstralen.”

