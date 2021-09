Oud-leerkracht (88) sterft bij noodlottige val in gracht op boogscheut van woning: “Zullen wellicht nooit zeker weten wat er precies gebeurde”

Zeebrugge/Anderlecht Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietname­zen in koelcontai­ner afgerond: dossier wordt wellicht dit najaar doorverwe­zen naar correctio­ne­le rechtbank

27 augustus Het Belgische luik van het onderzoek naar de 39 Vietnamezen die in het Britse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, is afgerond. Het dossier kan wellicht nog dit najaar worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Vijf verdachten zitten nog steeds in de cel.