Organisatoren van Reiefeesten, Tripel Dagen en Brugge Feest trakteren senioren op koffie en taart: “Een beetje warmte schenken aan de mensen: daar doen we ‘t al 65 jaar voor”

Brugge MIJN STAD. Het Brugge van Beny Sonneville (59), zaakvoer­der van De Westhoek: “Mijn mooiste moment was de allereer­ste editie van Kookeet op de Markt”

Na zijn middelbare studies in de hotelscholen in Brugge en Koksijde deed hij zijn eerste werkervaring op in Veurne en Luik. Daarna volgde een avontuur van 2,5 jaar in Australië om uiteindelijk in 1989 in Brugge te arriveren. Een babbel met Beny Sonneville over de stad waar hij nu al meer dan 20 jaar in zijn delicatessenzaak De Westhoek in de Noordzandstraat werkt .

15:00