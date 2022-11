Organisatie Trouw & Trends tevreden over eerste editie in Brugge: “We verwelkomden 250 koppeltjes”

Jaarlijks hebben 14 edities plaats van Trouw & Trends, Brugge was de voorlaatste voor 2022. “Met ons concept willen we afstappen van de traditionele aanpak die de meeste trouwbeurzen kenmerkt. Daarom kiezen we er bewust voor om niet naar een expohal te gaan maar naar locaties die particulieren ook kunnen afhuren om er hun huwelijksfeest te houden. Ook de klassieke opbouw van standen behoort tot het verleden: we willen het accent op beleving leggen. Ons event is gratis toegankelijk voor koppels die zich registreerden via onze website. Via dit systeem selecteren we potentiële klanten voor onze standhouders en vermijden we een massa volk die op andere gratis beurzen afkomt”, vertelt Bram, die Trouw & Trends samen met Philippe Philippe Vansteenbrugge organiseert.