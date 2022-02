Opvallend veel doodrijders met (zwaar) strafblad voor verkeersinbreuken in West-Vlaanderen: “Een verontrustende vaststelling”

Kust Opnieuw tonnen zand wegge­spoeld van onze stranden, maar toch pompt Vlaamse regering wéér 16 miljoen euro in zandopspui­tin­gen: “De kliffen bewijzen net dat onze aanpak werkt”

Het is een klassiek fenomeen geworden aan onze kust: bij stormweer in combinatie met springtij ontstaan kliffen tot wel twee meter hoog. Ook de komende dagen kunnen wandelaars, op eigen risico, genieten van het uitzicht. Het is een natuurlijk fenomeen, eigen aan onze zandstranden. Maar hoe ontstaan die kliffen nu precies? En vooral: wat is dan het nut dat we steevast onze stranden opspuiten? “Als er geen kliffen zouden ontstaan, is de schade bij zo’n storm niet te overzien."

