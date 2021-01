Opschudding in Koninklijk Atheneum door woord ‘neger’ in cursus fysica

Brugge 33,1 miljoen keer bedankt! Deze Brugse verhalen beroerden in 2020 het meest: van een mislukte droneshow tot de aanslag op onze burgemees­ter en het leed in de woonzorg­cen­tra

30 december Het jaar startte met een mislukte droneshow en eindigde met hoopvol nieuws over vaccinaties tegen corona. Tussendoor lazen jullie ruim 33 miljoen keer een artikel over Brugge. Het bewijst dat nieuws en correcte informatie in deze tijden meer dan ooit belangrijk is. We leefden massaal mee met burgemeester Dirk De fauw na de steekpartij. Maar wie herinnert zich nog de eerste coronapatiënt die een Brugs ziekenhuis mocht verlaten? Branden de beelden van de verlaten binnenstad ook op uw netvlies? Een lach, een traan, maar ook ontroering en nieuws waar we blij van werden. Nog één keer: een terugblik op een bijzonder 2020 in Brugge.