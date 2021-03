Opnieuw zwaar ongeval met goederentrein aan overweg: truckchauffeur (55) sterft ter plaatse

Waregem/Meulebeke/Brugge/Maldegem Vrachtwa­gen verliest slib na bruusk remmanoeu­vre: verkeer in de knoop op drukke Expresweg

1 maart Het verlies van een lading heeft maandag op de middag serieuze verkeersproblemen veroorzaakt in de omgeving van het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. Pas nadat de politie was toegesneld, kwam er weer wat orde in de chaos.