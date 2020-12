Opnieuw zéér druk in Brugse binnenstad: duizenden wandelaars brengen bezoek aan Wintergloed

Viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs betreurden het vele volk in een reactie aan deze krant. “Ook in openlucht moeten we afstand houden", klonk het. Premier Alexander De Croo reageerde in VTM NIEUWS op beelden van gisteren, toen het al even druk was. “Dit zijn te veel mensen samen”, zei hij in VTM NIEUWS. “Daarom een boodschap: help onze lokale autoriteiten. Als u op een plaats bent met te veel volk, kan u ook rechtsomkeer maken.”