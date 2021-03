Opnieuw transmigranten uit container gered in Zeebrugge na noodoproep: “Ernstige financiële gevolgen voor de haven”

ZeebruggeIn de haven van Zeebrugge zijn maandag opnieuw acht transmigranten uit een container gered. “Uit de noodoproep konden we afleiden dat twee mensen bijna bewusteloos waren", zegt procureur Frank Demeester. Het is al de vierde keer in een tweetal weken dat er in Zeebrugge dergelijke reddingsactie op poten moest gezet worden. “Ze gaan telkens op dezelfde manier te werk.”