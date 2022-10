Opnieuw stroom in Brugse gevangenis na tweede black-out in evenveel dagen: “En nu met de noodgenerator het weekend overbruggen”

Door de stroompanne was een nood- en interventieplan in werking getreden en kregen de cipiers ondersteuning van de civiele bescherming en lokale politie. Ook werd er noodverlichting aangeleverd in het geval de black-out zou blijven duren. Ondenkbaar was dat namelijk niet. De instelling kreeg in amper twee dagen tijd met evenveel black-outs af te rekenen. De noodgenerator was in werking gezet om het weekend te overbruggen, nadat donderdagochtend een eerste keer de elektriciteit was uitgevallen.