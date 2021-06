Opnieuw rijverbod voor enfant terrible Mbaye Diagne

Brugge Ook Cercle dient bezwaar in tegen bouw Clubstadi­on op Jan Breydel: “Zou Club zelf niet beter voor de Blanken­berg­se Steenweg kiezen?”

31 mei Burentwist in Brugge, waar Cercle een van de 120 partijen blijkt die bezwaar heeft aangetekend tegen de plannen van Club om een nieuw stadion te bouwen op de Jan Breydelsite. “Wij gunnen Club een nieuw stadion, maar dan willen we wel eerst zekerheid over onze toekomst”, zegt Cerclevoorzitter Vincent Goemaere.