Opnieuw problemen met studenten van prestigieus Europacollege: politie legt twee lockdownfeestjes stil, waarna feestvierders op de vlucht slaan

Oude Zak

Dat was evenwel niet alles, aangezien nóg een groep studenten van het Europacollege zich van hun slechtste kant liet zien. Diezelfde avond werd een lockdownfeestje opgemerkt in een residentieel gebouw van het college in de Oude Zak. “Daar zetten een tiental studenten het meteen op een lopen. Op beide adressen werden 16 processen-verbaal opgemaakt”, zegt Lien Depoorter. In juni dit jaar kwamen studenten van het Europacollege al in opspraak toen ze met meer dan honderd aanwezigen een feestje gaven, de politie fel uitdaagden en beledigden toen die ter plaatse kwam. Ook enkele weken geleden moest de politie al optreden in een van de residenties voor samenscholingen. En in september moesten 350 studenten nog in quarantaine na een hele reeks coronabesmettingen.