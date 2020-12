Opnieuw over de koppen lopen op Wintergloed in Brugge, maar lichtspektakel wordt niet geschrapt: “We volgen de situatie zéér goed op”

BruggeDe organisatie van Wintergloed heeft dinsdagavond de installatie aan de OLV-kerk een uurtje stilgelegd omdat er te veel volk stil bleef staan. In de loop van de avond besloot de politie de druktebarometer op rood te zetten, en werd er gevraagd om niet meer naar Wintergloed af te zakken. De beelden die op sociale media circuleren spreken boekdelen: het was er over de koppen lopen. “We volgen het heel goed op met de stewards”, reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Als iedereen zich aan de regels houdt, kan alles perfect veilig verlopen.” Viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs zien dergelijke beelden evenwel liever niet.

Beelden op sociale media toonden hoe een grote groep volk langs de Dijver liep, een deel van het parcours van Wintergloed. Het is niet voor het eerste dat het lichtfestival geconfronteerd wordt met grote drukte. Het lichtparcours werd zelfs even stopgezet. Toch is het schrappen van het evenement niet aan de orde. Nu al gaat het spektakel pas om 20 uur van start. “Dat doen we om te vermijden dat de bezoekers samen zouden komen met de shoppers. Dat zou wellicht te veel van het goede zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Bovendien zijn er heel wat stewards en politiemensen aanwezig in het straatbeeld en op het parcours om alles veilig te laten verlopen. Als iedereen zich aan de regels houdt en een mondmasker draagt, is er geen probleem.”

Quote We moeten de kantjes er niet aflopen. Overal waar we mensen samenbren­gen, is er een bepaald risico. Biostatisticus Geert Molenberghs

De beelden die dinsdagavond op sociale media circuleerden, zijn genomen uit een rijdende auto. Daardoor krijg je hetzelfde effect alsof je ‘s middags door een gezellig drukke winkelstraat zou rijden. “We zetten de druktebarometer van Wintergloed nu wel sneller op druk en zeer druk, om preventief te werk te gaan”, gaat De fauw verder. “Kijk, er zijn mensen die het fantastisch vinden dat Wintergloed kan doorgaan en anderen vinden het niet kunnen. Maar Steven Van Gucht haalde zelf al aan dat hij niet wakker ligt van de drukte op Wintergloed. Ook al kan de anderhalve meter afstand niet altijd gerespecteerd worden, de mensen lopen elkaar voorbij én dragen een mondmasker. Pas als ze het masker afdoen of met elkaar gaan praten, is het een gevaar. Maar daar kijken we dus nauw op toe”, aldus de burgemeester.

Dinsdagavond besloot de politie wel om de druktebarometer op code rood te zetten, wat gelijk staat aan zéér druk en ze riepen ook op om niet meer naar Brugge af te zakken. “Aan de OLV-kerk hebben we de installatie een uurtje moeten uitschakelen omdat er filevorming dreigde. Het bewijst dat we zeer nauwlettend toekijken op de drukte. We raden de mensen ook aan om voor hun vertrek de druktebarometer te raadplegen op de website van de stad", aldus De fauw.

Biostatisticus Geert Molenberghs raadt toch aan om in deze tijden extra voorzichtig te zijn. Beelden zoals dinsdagavond ziet hij liever niet. “We moeten de kantjes er niet aflopen”, zegt Molenberghs. “Overal waar we mensen samenbrengen, is er een bepaald risico. Het klopt dat de ventilatie in de buitenlucht gegarandeerd wordt, maar toch zou ik sterk aanraden en vragen om ook dan steeds anderhalve meter afstand te houden. Ook op Wintergloed. Het is net omdat we willen dat de mensen de regels naleven, dat er aan crowdcontrol wordt gedaan.”

Ook viroloog Marc Van Ranst zag de beelden ondertussen. “Dergelijke zaken zien we liever niet”, is Van Ranst duidelijk. “Als we bij wijze van spreken schouder aan schouder gaan staan of bewegen, valt het voordeel van de buitenlucht grotendeels weg. Ook tijdens Wintergloed moet de sociale afstand dus gegarandeerd kunnen worden. Net zoals dat in winkelstraten het geval is. Dat komt op hetzelfde neer.”