Opnieuw drijft olie op Brugse reien: reeds aangelegde dam voorkomt erger

Bejaarde fietser dan toch schuldig aan dood van motorrij­der (25): "Het heeft lang geduurd, maar eindelijk eerherstel voor Jamy"

Motorrijder Jamy Destickere (25) treft geen schuld aan het ongeval dat hem in december 2020 het leven kostte. Dat besliste de Brugse politierechter. Zij oordeelde dat een 82-jarige fietser het ongeval veroorzaakte. Hij kreeg de opschorting: wel schuldig, maar geen straf. Een hele opluchting voor de familie van Jamy. “Het was het laatste dat we nog voor hem konden doen”, klinkt het.