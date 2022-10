Opnieuw 10.000 bezoekers voor Iedereen Klassiek in Brugge

Opvallend was dat het event er weer in geslaagd is om, naast mensen die al langer liefhebber zijn, ook een nieuw publiek aan te spreken dat kwam proeven van klassieke muziek. Er was dan ook letterlijk voor iedereen iets te beleven. Van symfonische muziek door Brussels Philharmonic en samen dansen op Vivaldi met Iedereen danst! op de Brugse Markt, over intieme kamermuziek door het Brugse Ryelandt Trio en gezangen van het Vlaams Radiokoor tot een verrassende West-Vlaamse interpretatie van Mozart met zanger Wannes Cappelle en pianist Nicolas Callot. Traditiegetrouw was het Concertgebouw de uitvalsbasis. Maar er waren ook concerten in ondermeer de Stadsschouwburg, het Conservatorium, de Sint-Salvatorskathedraal en op de Markt.