Op zoek naar woning in Spanje? Beurs in Van der Valk-hotel brengt je op ideeën

Novus Habitat heeft een kantoor aan het Keizersplein in Aalst. Het is een consultancy-bedrijf dat gespecialiseerd is in Spaanse vastgoed. Iedereen die droomt van een huis of appartement onder de Spaanse zon, kan zich laten bijstaan door Andy Van Belle. Het hoofdkantoor van Novus Habitat bevindt zich in de buurt van Torrevieja in Spanje. “Belgische klanten kunnen we contacteren en dan bespreken we waar ze naar op zoek zijn”, zegt Andy Van Belle. “We zijn gespecialiseerd in Spaanse nieuwbouw. Ik ben het aanspreekpunt in België, de collega’s in Spanje gaan op zoek naar vastgoed in Spanje op basis van de vragen hier. Wie interesse heeft, reist met ons naar Spanje om er de huizen te bezoeken. Wij zorgen voor alles”, zegt Andy.